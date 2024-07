Augsburgs Stadtbild wird sich verändern müssen

Die Augsburger Innenstadt ist kein Ort für heiße Tage: Auf Plätze und Straßen brennt die Sonne ungebremst herunter, Schatten findet man allenfalls unter den Schirmen von Lokalen. Doch Tage mit Temperaturen über 30 Grad wird es in Zukunft häufiger geben. Stadtregierung und -verwaltung arbeiten an Maßnahmen, um den Folgen des Klimawandels zu begegnen, die Wahrheit aber ist: Bis diese fruchten, werden Jahrzehnte vergehen. Die mittelfristige Strategie für eine klimaresilientere Stadt wird deshalb von Projekten flankiert werden müssen, die sich schneller umsetzen lassen - Kühlzonen wie dem Wasserspielplatz auf dem Rathausplatz zum Beispiel, Nebelduschen in der Fußgängerzone oder mehr Trinkwasserbrunnen.

