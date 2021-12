Bei den Kinderimpfungen ist Gelassenheit angesagt

Plus In wenigen Tagen wird der Corona-Impfstoff für Fünf- bis Elfjährige ausgeliefert. Viele Eltern warten schon darauf. Doch es gibt Patienten, die ihn dringend brauchen.

Viel verwirrender könnte die Situation für Eltern derzeit kaum sein. Die Inzidenzen sind hoch, gerade auch bei den Kindern. Es wird zwar immer wieder versichert, für den Nachwuchs sei eine Ansteckung mit Covid-19 aller Regel nach kein großes Problem - aber ein seltsames Gefühl bleibt doch, wenn in den Augsburger Schulen und Kindergärten die Einschläge immer näher kommen.