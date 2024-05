Bürger als "Sheriffs": Rücksichtslose Falschparker verdienen keinen Schutz

Plus Andere bei den Behörden hinzuhängen, hat oft einen schalen Beigeschmack. Niemand ist gern Denunziant. Aber es gibt auch in Augsburg Fälle, wo es nicht anders geht.

Denunzianten mag niemand. Aber ist man denn gleich ein Denunziant, wenn man einen Falschparker bei den Behörden hinhängt, weil dieser beispielsweise eine Gefahr schafft?

Es gibt Menschen mit einem gewissen Sendungsbewusstsein, die jeden noch so kleinen Verstoß geahndet wissen wollen. Die vielleicht sogar eine gewisse Befriedigung empfinden, wenn sie einen Falschparker entlarvt uns seiner gerechten Strafe zugeführt haben. Oder noch schlimmer, die Freude daran empfinden, anderen durch möglichst viele Knöllchen zu schaden. Das sind die Denunzianten, die auch der Stadt Augsburg ein Dorn im Auge sind, und die unter Umständen damit rechnen müssen, dass sich die Stadt auf ihren Ermessensspielraum beruft, und keinen Strafzettel ausstellt.