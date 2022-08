Corona contra Energiekrise: Das Dilemma mit den Luftfiltern

Plus Vor zwei Jahren konnten Luftfilteranlagen nicht schnell genug angeschafft werden, nun gelten sie als Energiefresser. Aktionismus kostet am Ende viel Geld.

Verschwenderisch geht es an Augsburgs Schulen ohnehin nicht zu: Seit 20 Jahren gibt es das Öko-Schulprogramm, bei dem Schulfamilien dazu angehalten werden, die Heizung herunterzudrehen, wenn es zu warm ist, oder das Licht nur dort anzuschalten, wo es auch wirklich gebraucht wird. Darüber hinaus geht jede Schule ihren eigenen Projekten nach, versucht beispielsweise Papier einzusparen oder Plastikmüll zu vermeiden. Die besten Aktivitäten zeichnet die Stadt am Ende jedes Schuljahres mit dem Prima-Klima-Preis aus.