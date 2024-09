Die Theatersanierung wird die Kommunalwahl beeinflussen

Die Theatersanierung wird für die Stadtregierung von CSU und Grünen zu einem Pulverfass. Es brodelt an vielen Stellen. Bürgerinnen und Bürger sind zu Recht sauer, weil bei diesem Millionenprojekt in den zurückliegenden Jahren vieles schiefgelaufen scheint. An Bauzeitverlängerungen und Kostensteigerungen hat man sich inzwischen gewöhnt. Leider gewöhnen müssen. Kritiker, die von Anfang gegen eine überdimensionierte Theatersanierung wetterten, können sich bestätigt stehen.

Michael Hörmann