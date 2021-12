Drogenring in Oberhausen? Vorverurteilungen sind nicht angebracht

Plus Die Polizei ermittelt in einem der größten Drogen-Verfahren der vergangenen Jahre in Augsburg. Doch man sollte die Ermittlungen der Polizei abwarten – und nicht nur die.

Ein Dutzend Jugendliche und junge Männer sitzen in Untersuchungshaft, die von Oberhausen aus einen florierenden Drogenhandel aufziehen wollten – das klingt erst einmal heftig. Doch so schwerwiegend sich die Vorwürfe auch anhören: Man sollte sich vor Vorverurteilungen hüten. Alles andere wäre den Verdächtigen gegenüber unangebracht, die eben das vorerst nur sind: Verdächtige. Es wäre aber auch falsch, den Stadtteil oder den Drei-Auen-Platz aufgrund des Verfahrens zu stigmatisieren. Das hat mehrere Gründe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

