Kriminelle Kinder in Augsburg: Eine Gesetzesänderung wäre der falsche Weg

Plus Schwere Delikte von Kindern erschüttern viele Menschen, auch in Augsburg steigen die Zahlen. Die Entwicklung ist besorgniserregend, darf aber nicht zu Aktionismus führen.

Wenn Kinder schwere, entsetzliche Straftaten begehen wie zuletzt in Freudenberg, macht das sprachlos. Dass nun eine Diskussion über eine mögliche Verschärfung des Strafrechts und eine Herabsenkung des Alters bei der Strafunmündigkeit geführt wird, mag reflexhaft sein, es ist angesichts der Dimensionen der Taten aber naheliegend und verständlich. Doch es wäre falsch, an der bisherigen Gesetzeslage etwas zu ändern.

In Augsburg erfasste die Polizei 2022 deutlich mehr Straftaten von Kindern als in den Jahren zuvor. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

Das liegt etwa daran, dass man grundsätzlich Zweifel daran haben kann, ob eine Absenkung der Strafunmündigkeitsgrenze derartige Delikte von Kindern verhindert. Kinder haben schlicht nicht die Fähigkeit, die Tragweite der eigenen Taten zu überblicken. Der Gesetzgeber geht davon aus, dass sie nicht schuldfähig sind – und kann sich dabei auf Expertise aus der Fachwelt beziehen, die es ähnlich sieht. Die Grenze von 14 Jahren gibt es in mehreren europäischen Ländern, in Deutschland existiert sie seit 1923, sie hat sich also bewährt; Anlass, diese Regelung über Bord zu werfen, gibt es trotz der erschütternden Tat in Freudenberg nicht. Experten wie der Kriminologe Thomas Bliesener verweisen zudem darauf, dass es langfristig keinen Anstieg der Gewaltkriminalität von Kindern und Jugendlichen gibt.

