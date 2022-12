Neue Händler am Stadtmarkt haben eine Chance verdient

Plus Die Stadt Augsburg verzichtet teilweise auf Miete beim Stadtmarkt, was nicht jedem gefällt. Es liegt an der Genossenschaft "Herzstück", die Kritiker zu überzeugen.

Der Augsburger Stadtmarkt ist kein homogenes Konstrukt, auch wenn der Eindruck gerne nach außen vermittelt wird. Es gibt viele Einzelinteressen von Händlerinnen und Händlern, die unter einen Hut gebracht werden müssen. Besucher des Markts bestimmen durch ihr Einkaufsverhalten, welcher Händler finanziell überlebt und wer aufgeben muss. Dazwischen sitzt die Stadt Augsburg mit ihrem Marktamt. Sie möchte den Markt attraktiver gestalten und neue Kunden gewinnen. Zugleich möchte man nicht langjährige Händler verärgern.

