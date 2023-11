Neues Drogenkonzept: Gute Idee, schwierige Umsetzung

Plus Das Vorhaben, die Süchtigen-Szene vom Haller-Platz wegzubugsieren und das Hilfsangebot auszubauen, ist ein vielversprechender Ansatz. Doch es gibt eine entscheidende Frage.

Die Situation auf dem Helmut-Haller-Platz ist seit Jahrzehnten ein Thema. In der Vergangenheit gab es mehrere Anläufe, die Lage zu verbessern, etwa mit der Umwandlung der früheren Spielplatzfläche am Bahndamm in eine Aufenthaltsfläche für Süchtige oder der Einrichtung des "beTreffs". Die Idee war gut und hat die Situation entspannt, den Durchbruch gebracht hat sie nicht.

Ganz überraschend kommt das nicht. Der frühere Ordnungsreferent Dirk Wurm ( SPD), in dessen Amtszeit die Weichen für den Kontaktladen in Oberhausen gestellt wurden, hatte ja zunächst eine ehemalige Kneipe in der Dinglerstraße in Oberhausen als Standort im Auge, in gewisser Entfernung zum Haller-Platz. Damals gab es massive Proteste von Anwohnern und aus der Politik, weil der Standort die Szene in ein Wohnviertel gezogen hätte. Hinzu kam, dass die Kommunikation der Stadt damals fragwürdig war. So lief es am Ende auf den Haller-Platz hinaus. Doch dass ein Kontaktladen direkt am Helmut-Haller-Platz als Anlaufstelle für Süchtige zwar für eine gewisse Beruhigung sorgen wird, gleichzeitig die Szene dort grundsätzlich verfestigt, war auch klar.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen