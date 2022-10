Schulsanierungen: Der Stadt Augsburg wächst die Aufgabe über den Kopf

Plus Bisher ist es Augsburgs Bildungsbürgermeisterin Martina Wild (Grüne) gelungen, die Schulsanierungen geräuschlos fortzuführen. Das scheint sich nun zu ändern.

Das Versprechen von Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU), dass an Schulsanierungen nicht gespart werde, lässt sich immer schwerer halten. Es wird nicht gespart in dem Sinn, dass Geld gestrichen wird, aber unter anderem Baupreissteigerungen sorgen dafür, dass für das gleiche Geld weniger angepackt werden kann. Verschärft wird das dadurch, dass die Stadt in den kommenden Jahren eher weniger Geld einnehmen wird und die Theatersanierung – neben den Schulen das große Investitionsobjekt – teurer geworden ist.

