Kommentar

18:30 Uhr

Süchtigentreff: Standort wackelt jetzt schon

Wird im alten Pfarrsaal von St. Johannes in Augsburg-Oberhausen tatsächlich der neue Süchtigentreff entstehen?

Plus Die Planer des neuen Süchtigentreffs geben sich Mühe, die Oberhauser für das Vorhaben zu gewinnen. Beim ersten Anlauf jedenfalls sind sie gescheitert.

Weder Oberbürgermeisterin Eva Weber noch Ordnungsreferent Frank Pintsch wurden bei der Infoveranstaltung zum neuen Süchtigentreff müde zu betonen, dass die Pläne noch keine beschlossene Sache sein. Man habe, hieß es, gleich zu Beginn bewusst das Gespräch mit den Menschen aus Oberhausen gesucht. Die Stadtspitze war bemüht, die Vorbehalte der Bewohner abzubauen. Dieser Versuch aber ist erst einmal krachend gescheitert.

Freilich klingt das Konzept für die neue Anlaufstelle durchdacht. Das ist den Anwohnern jedoch egal. Sie befürchten in ihrem Umfeld einen weiteren Brennpunkt, der unkontrollierbar wird. Ihre Sorgen und Ängste sind verständlich. Hinzu kommt, dass sich die Oberhauser - so wurde es jedenfalls an dem Abend deutlich - mit ihrem Stadtteil ohnehin schon auf das Abstellgleis verfrachtet fühlen. Ihr Grant ist damit doppelt nachvollziehbar.

