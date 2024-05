Vorfälle am Oberhauser Bahnhof: Zweiter Brennpunkt kann nicht die Lösung sein

Plus Auch wenn die Gewalttaten am Oberhauser Bahnhof zuletzt eine zufällige Häufung waren, stellt sich die Frage: Was bedeutet das für die Pläne mit dem neuen Süchtigentreff?

Nicht schon wieder der Helmut-Haller-Platz. Dieser Gedanke kommt unweigerlich, wenn die Polizei einen neuen Vorfall dort meldet. Die Gewalttaten, die sich am Oberhauser Bahnhof zuletzt ereignet haben, sind gravierend. Nicht umsonst sitzen die Tatverdächtigen seitdem in Untersuchungshaft. In einem Fall wird sogar wegen Mordversuchs ermittelt. Auch wenn es sich um eine zufällige Häufung handeln sollte und auch wenn sich die Taten "nur" innerhalb der Süchtigenszene abspielten, kommt man in dem Kontext nicht um die Frage herum: Was bedeutet das für den geplanten neuen Standort eines Süchtigentreffs in St. Johannes an der Wertachbrücke?

Die Anwohner dort werden sich jedenfalls in ihren Ängsten und Aversionen gegen das Vorhaben der Stadt einmal mehr bestätigt sehen. Die Polizei sagt, sie schöpfe alle Maßnahmen aus, dass sich die Menschen am Helmut-Haller-Platz sicher fühlen. Und dennoch kommt es dort zu angespannten Situationen, Aggressionen und eben manchmal auch zu Gewalttaten, die das subjektive Sicherheitsgefühl von Pendlern und Anwohnern beeinflussen. Einen zweiten Brennpunkt an einer weiteren belebten Straße, wie die Donauwörther Straße bei St. Johannes eine ist, und an einem weiteren Verkehrskontenpunkt, wie die nahegelegene Wertachbrücke eine ist, zu schaffen, ist jedenfalls keine gute Lösung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen