Öl in einem Topf fängt Feuer

Eine junge Frau erhitzt Öl in einem Topf und verlässt die Küche einer Wohnung in Kriegshaber. Das bleibt nicht ohne Folgen.

Eine 21-Jährige hat am Mittwochnachmittag Öl in einen Topf geschüttet und auf die Herdplatte gestellt. Dann hat sie nach Angaben der Polizei die Küche einer Wohnung in der Hooverstraße in Kriegshaber verlassen.

Das Öl entzündete sich schließlich und begann zu brennen. Der 51-jährigen Mutter der Frau gelang es zwar, das Feuer mit einer Decke zu ersticken, doch die beiden Frauen mussten wegen des eingeatmeten Rauchs vom Rettungsdienst behandelt werden. Sie konnten allerdings nach dem Einsatz der Feuerwehr zurück in ihre Wohnung. Der Sachschaden ist laut Polizeiangaben gering. (AZ)