30 Minuten Musik in St. Ulrich

18:00 Uhr

Franziska Strohmayr überzeugt in St. Ulrich

Kulturbiathlon nennt Franziska Strohmayr ihr Projekt, in dem sie Konzerte mit dem Radfahren verbindet. Jetzt trat sie in St. Ulrich auf.

Plus Die Geigerin Franziska Strohmayr präsentiert Werke von Johann Sebastian Bach, eine extreme Schule des Violinspiels.

Von Manfred Engelhardt

Mit hohem Anspruch an sich selbst und die Zuhörerschaft trat Franziska Strohmayr in „30 Minuten Musik“ an. In ev. St. Ulrich setzte sich die Augsburgerin mit Bachs Solosonate C-Dur BWV 1005 auseinander. Das Instrument ist auf sich selbst gestellt, mutet an wie eine extreme Schule des Violinspiels.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen