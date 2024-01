Historische Romane

„Mich interessieren die Lücken in der Geschichte“: Peter Dempf im Gespräch

"60 Minuten mit": Der Schriftsteller Peter Dempf (links) im Gespräch mit AZ-Redakteur Richard Mayr in der AZ-Heimatwelt in Augsburg.

Plus Der Augsburger Peter Dempf fasziniert mit historischen Romanen wie "Die Tochter des Lechflößers". Im neuen Talk "60 Minuten mit ..." gibt er Einblicke.

Von Veronika Lintner

Spricht Peter Dempf von seiner Arbeit, dann sprudelt aus ihm die Liebe zur Geschichte: Da wühlt sich ein Mann durch Chroniken, historische Bilder und Zeitzeugen-Berichte, bohrt sich durch dicke, alte Mauern. Und trotzdem sagt Dempf: "Romane sind Romane. Ich schreibe keine wissenschaftlichen Abhandlungen." An diesem Abend, in einem Künstlergespräch vor Publikum, verrät der Schriftsteller, was ihn zum Schreiben treibt: "Was mich interessiert, sind die Lücken in der Geschichte." Und etliche Lücken hat Dempf mit Fantasie und Recherche gefüllt, in 37 Romanen, in Lyrikbänden, Theaterstücken und mehr. Sein neuer Roman ist noch keine Woche auf dem Markt: "Die Tochter des Lechflößers". In "60 Minuten mit ...", der neuen Gesprächsreihe der Augsburger Allgemeinen, erzählt der Schriftsteller nun, wie er seine Stoffe findet. Mit Peter Dempf feiert der Talk an diesem Abend seine Premiere.

"60 Minuten mit ..." feiert in der AZ-Heimatwelt seine Premiere

Richard Mayr heißt das Publikum willkommen ‒ der Leiter der Redaktion Kultur und Journal der Augsburger Allgemeinen moderiert den Abend mit Dempf. Er erklärt, was es mit den "60 Minuten mit ..." auf sich hat: "Mitten in der Stadt, mitten im Zentrum, hier ist das Leben. Hier sind Sie. Und jetzt sind wir auch da." In den Räumen der AZ-Heimatwelt, gleich neben dem Augsburger Rathaus, hat der neue Talk seine Bühne. Hier werden jetzt regelmäßig Künstler, Kreative und Kulturschaffende aus der Region über das sprechen, was sie antreibt. Ob Maler oder Musiker, Literatin, Schauspielerin oder Kulturmanager - hier geben sie 60 Minuten lang Antworten und Werkstatt-Einblicke. Und dabei soll auch Raum bleiben für Fragen aus dem Publikum. Peter Dempf, der Premieren-Gast, lächelt: "Es freut mich immer, wenn ich mit Lesern in Kontakt komme. Schreiben ist ein einsamer Beruf."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

