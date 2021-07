Augsburg

Volle Dröhnung mit Eisbrecher beim "Sommer am Kiez"

„Schee war's“ wieder einmal für Sänger Axel Wesselsky, seine Band Eisbrecher und die 1300 Fans, die das Konzert am Gaswerk in Augsburg erlebten.

Plus Der "Sommer am Kiez" geht weiter. Sänger Axel Wesselsky und seine Band Eisbrecher servieren am Gaswerk deutschen Rock und gelungenes Entertainment.

Von Wolfgang Langner

Irgendwie haben wir sie schon vermisst. All die Kuttenträger, die Headbanger und Luftgitarrenspieler. Jetzt sind sie zurück. Natürlich noch nicht alle. Durch Corona ist man gezwungen zu minimieren. So wurde am Sonntag beim „Sommer im Kiez“-Festival am Gaswerk lediglich 1300 Fans der Einlass gewährt. Eigentlich recht wenig, wenn eine Band wie Eisbrecher dort spielt, die normalerweise das Areal mit 5000 oder 6000 Besucherinnen und Besuchern locker füllt.

