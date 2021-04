Augsburger Gitarrist Matze Semmler veröffentlicht ein neues Album

Plus Der Augsburger Gitarrist Matze Semmler ersetzt mit einer Hand eine ganze Band. Jetzt veröffentlicht er ein neues Album.

Der britische Produzent und DJ Norman Cook, besser bekannt als Fatboy Slim, sagte einmal, er gehe anstatt mit einer Band lieber mit einem Computer auf Tour, denn der sei nie betrunken und brauche auch keinen Reisepass, den man verlieren kann. Dass der Augsburger Gitarrist Matze Semmler ohne Band zu Konzerten reist, liegt beileibe nicht an schlechten Erfahrungen mit Mitmusikern, sondern an seiner rechten Hand. Da steckt eine ganze Band schon drin. Die Finger tanzen zupfend und reißend über die Stahlsaiten des Instruments, der Daumen slappt Basstöne, Knöchel und Handflächen schlagen auf dem Korpus den Rhythmus – alles zugleich.

Der Gitarrist Matze Semmler studierte am Leopold Mozart Zentrum

Fingerstyle-Percussion heißt diese Spieltechnik, und es gibt nicht viele im Land, die auf diese Weise Alben füllen. So ist Semmlers am 30. April erscheinende Eigenproduktion „Colorful Trippy Cage“ als reines Fingerstyle-Percussion-Album ziemlich einzigartig. Es klingt funky, schlau und eingängig. Der Funk fließt schon seit seiner Zeit bei der „Band des Jahres“-Gewinnerin No Spam in seinen Venen, die musikalische Expertise kommt vom Studium am Leopold Mozart Zentrum (LMZ), die Eingängigkeit von der Zusammenarbeit mit dem lokalen Pop-Meister Benni Benson, der die sechs Stücke aufgenommen hat.

Der titelgebende Käfig steht für die eigenen vier Wände in der Ära der Ausgangssperre, die abgedrehten Farben stehen für den Versuch, „sich die Tage bunt zu machen. Manche greifen da zu Hilfsmitteln, bei mir hilft Musik“, grinst der Gitarrist.

Melancholie der Corona-Zeit fließt in Musik von Matze Semmler ein

Bald kann man sich also selbst mit der EP die Fadheit der eigenen Wohnung vertreiben. Das Stück „Satisfiction“ zum Beispiel, zu dem am Freitag ein Video mit den beeindruckend detaillierten Paper-Art-Arbeiten von Coverkünstlerin Ms. Toebbes erscheint, klingt, als wäre Ry Cooder einmal mit dem richtigen Bein zuerst aufgestanden und hätte nach vier Kannen Espresso einen Song geschrieben. Der „Broke Blues“ schmeckt nach Roadtrip, Staub und billigem Whisky, und der Titelsong vertont die Erkenntnis, dass unter den gegebenen Umständen die Zeit ein seltsamer Kumpan ist: Sie rast und will doch nicht vergehen. Melancholie steckt in der zarten Ballade „Bubble“, eine schöne Erinnerung an unbeschwerte Zeiten mit Freunden, die gerade unerreichbar scheinen.

Auf einer Bühne wie auf dem Bild kann Matze Semmler fürs erste nicht vor Publikum auftreten. Dafür gibt es ein Online-Konzert. Foto: Franz Utz

Zwei Freunde haben es übrigens auf das Album geschafft. Die Streicherin Mavi lernte Semmler am LMZ kennen und bat sie, ihm für ein Engagement auf einer Musicaltour das Spiel auf der Bratsche beizubringen. Nach dem Unterricht jammten die beiden, erkannten das Harmoniepotenzial zwischen ihren Instrumenten, und so kam es, dass Mavi über „Journey of a River“ improvisierte. In einer Art und Weise, dass Benson und Semmler der Mund offen stehen blieb: „Benni und ich haben uns angeschaut und gedacht: Alter…“

Nach Corona: Auf die Bühne mit Loop-Maschine

Der Rapper Grinch wiederum, langjähriger Wegbegleiter Semmlers, rappte seine Lines pandemiegerecht via Internet über Semmlers Gitarrenakrobatik. „Fingerstyle-Percussionists gibt es sehr wenige in Deutschland, aber nur der Beat der Gitarre mit Rap zusammen, das ist, glaube ich, einzigartig“, sagt Semmler.

Wenn irgendwann wieder vor Bühnen getanzt werden darf, wird Semmler Fatboy Slims Ratschlag gefolgt sein und eine Loop-Maschine dabei haben. Für das Releasekonzert am 30. April muss man noch mit der Streamingversion vorliebnehmen. Ein Teilerlös der Tickets geht übrigens an den Verein NiemALS aufgeben. Gutes tun und gute Laune bekommen. Nicht schlecht für einen Freitagabend in den eigenen vier Wänden.

Karten für das Onlinekonzert im Rahmen der Inside Studio Sessions gibt es wie die CD via matzesemmler.de.

