Augsburger Philharmoniker kämpfen mit Störgeräuschen

Plus Die Augsburger Philharmoniker wandelten auf eher selten begangenen Pfaden des 18. Jahrhunderts – und hatten dabei mit einem unerwarteten Störenfried zu kämpfen.

Alle hatten es gehört, hatten darunter gelitten, es war das Pausenthema schlechthin während des Sinfoniekonzerts am Montagabend. Dieses Klacken, Knacken im großen Kongress-Saal, dieses die Musikvorführung störende Geräusch, von dem nicht auszumachen war, woher es kam – in seiner unerbittlichen Unablässigkeit fast ein wenig so, als triebe der Pumuckl einen Schabernack. Im zweiten Teil des Konzerts dann war die Zumutung verschwunden: Zwischenzeitlich war die elektronische Anlage für die Raumakustik, die eigentlich der Verbesserung derselben dienen soll, abgeschaltet worden. Ein Fehler im System, hieß es gestern von verantwortlicher Seite, habe das Geklapper verursacht.

Schade für die erste Konzerthälfte am Montag – bei der gestrigen Wiederholung blieb das tückische Dings ausgeschaltet –, schade insbesondere für die leiseren Momente wie etwa das Adagio der d-Moll-Sinfonie von Wilhelm Friedemann Bach, das ungerührt zerhäckselt wurde, wiewohl die Augsburger Philharmonikern unter Attilio Cremonesi heroisch dagegenhielten. Bach – unter diesem Motto stand diese erste Konzerthälfte, aber sie war nicht dem Alten gewidmet, sondern seinen Söhnen, neben Wilhelm Friedemann auch noch Carl Philipp Emanuel und Johann Christian (lediglich Johann Christian Friedrich blieb unberücksichtigt). Ein schönes Programm, das zeigte, was für ein Potenzial in diesen Söhnen steckte, ein Faktum, das zu ihren Lebzeiten niemand bestritt, das aber seit dem 19. Jahrhundert mit dem Etikett der „Vorklassik“ belegt ist und seither in Zweifel steht.

Mit Attilio Cremonesi steht ein gesuchter Spezialist für Alte Musik am Pult

Dabei haben die Friedemanns, Emanuels und Christians in Absetzbewegung vom Vater Johann Sebastian ungemein einfallsreiche Musik geschrieben. Eine Eigenschaft, die Gastdirigent Attilio Cremonesi herauszuarbeiten wusste, ohne dabei in klangliche Exzentrik zu verfallen, wohltuend gerade bei zwei quecksilbrigen Sinfonien Carl Philipp Emanuels. Cremonesi, ein gesuchter Spezialist für Alte Musik, setzte lieber auf klare Artikulation, dank derer all die kompositorischen Finessen in den Sinfonien der Bach-Söhne umso plastischer hervortraten, etwa der fugierte zweite Satz der genannten Friedemann Bach-Sinfonie mit ihren originellen Wechseln zwischen Tutti und Concertino.

Klackerfreies Aufspielen und Aufhorchen dann in der zweiten Konzerthälfte, die mit dem Furien-Tanz aus Glucks „Orpheus“ tatsächlich befreit furios begann, mit dramatisch zerklüfteten Gängen der Streicher und bedrohlichen Stößen der Hörner – die Blechbläser der Philharmoniker waren natürlich wieder mit zeitgerechtem Naturinstrumentarium am Werk. Es folgte, korrespondierend zur aktuellen Strauss-Oper des Staatstheaters, das Hauptwerk des Abends, Georg Anton Bendas „Ariadne auf Naxos“, das erste Melodram in deutscher Sprache, uraufgeführt im Jahr 1775. Die Gattung Melodram ist ja auch eine der Facetten dieser nicht nur im Falle der Bach-Söhne künstlerisch ungemein experimentierfreudigen Epoche, gehen hier doch Musik und gesprochener Text eine Mischehe ein. Benda nahm dazu die Sage der kretischen Königstochter Ariadne her, die, nachdem sie Theseus zum Sieg über den Minotaurus verholfen hat, mit dem Helden auf die Insel Naxos davonsegelt und hier – an dieser Stelle setzt das Melodram ein – von Theseus, den sie liebt, verlassen wird.

Theseus neigt gelegentlich zu geschmerzter Kraftmeierei

Benda und sein Librettist haben diesen Moment eines doppelten Erwachens als eng verzahnte Interaktion konzipiert. Dicht schließt sich die Musik an die unruhigen Gefühlslagen der Protagonisten an – erst hat Theseus neben der schlafenden Ariadne das Wort –, oftmals folgt schon auf eine kurze gesprochene Klage Musik, wenige Takte nur, bevor es wieder weitergeht mit der Rezitation. Die Verknüpfung der beiden Parts, des Orchesters und der Erzählstimmen, gelang Attilio Cremonesi nahtlos, und das galt auch für das Herausstreichen der Bildhaftigkeit von Bendas Musik, ob nun in Affektmomenten oder bei naturalistischen Schilderungen. Als Theseus setzte Sebastian Müller-Stahl ganz auf den inneren Zwiespalt seiner Figur, was ihn gelegentlich zu geschmerzter Kraftmeierei verführte. Natalie Hünig aber hatte den Bogen heraus, wie sich der Verlustschmerz der Ariadne und der hohe Ton des Textes in ein Verhältnis setzen ließen, das überzeugend lebensecht und ganz und gar nicht (vor)klassisch verstaubt wirkte – bis hin zu dem von Hünig lediglich geseufzten Todes-„Ah“ Ariadnes.