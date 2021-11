Ausstellung

18:00 Uhr

Christian Hörl überführt Konstruktion ins Reich der Phantasie

Blick in die neue Ausstellung des Kunstpreisträgers Christian Hörl in der Schwäbischen Galerie Oberschönenfeld.

Plus Christian Hörl, Schwäbischer Kunstpreisträger, zeigt sich in Oberschönenfeld als universeller Künstler. Seine Werke sind in der Region präsent.

Von Manfred Engelhardt

„Schichtung und Raum“ ist die Ausstellung betitelt, was auf eine weitgreifende Darstellungsfreude schließen lässt. In der Tat präsentiert sich Christian Hörl als universeller Künstler, der im doppelten, im mehrfachen Sinn des Wortes ein vielschichtiges Werk in weite Räume zu platzieren versteht. In der Galerie Oberschönenfeld ist eine umfassende Schau des gebürtigen Augsburgers zu sehen, der 2019 mit dem Kunstpreis des Bezirks Schwaben ausgezeichnet wurde. Heute lebt der an der Münchner Akademie in Bildhauerei ausgebildete 60-Jährige als freischaffender Künstler im Allgäuer Ruderatshofen.

