Ausstellung

vor 48 Min.

Die Augsburger Galerie Cyprian Brenner schafft Momente der Andacht

Plus Um das Zusammenspiel von Mensch und Natur dreht sich die aktuelle Ausstellung in der Galerie Cyprian Brenner. Zu gehen gibt es Werke von Franz Baumgarten und Silvia Siemes.

Von Alois Knoller

Auf diesen stillen See am Fuße der Berge möchte man gern hinausfahren und seine Ruhe genießen. Man möchte den Lichtspiegelungen zusehen und sich von dem Wellengekräusel schaukeln lassen. Und immer ziehen die bewaldeten Hänge und das felsige Gebirge im Hintergrund die Blicke auf sich. Man kann förmlich den Duft der Tannen riechen, die Frische des Windhauchs spüren. Dabei ist alles nur gemalt in einem monumentalen Format von drei auf fast zwei Meter. Seelenlandschaften darf man die Bilder von Franz Baumgartner nennen, der vor dem Akademiestudium eine Ausbildung im Gartenbau gemacht hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen