Forum für lokale Kunst in Stadtbergen

Plus 13 Künstler präsentieren, was in ihren Ateliers so alles entsteht zum Thema „Nähe“. Bei ähnlicher Künstler-Dichte ließe sich das auch andernorts kopieren.

Von Rüdiger Heinze

Sollte Schule machen: Dass Kommunen – mit/ohne Corona – eine Ausstellung ihrer ansässigen Künstler organisieren (lassen), damit die Bürger einmal sehen können, was da in professionellen Ateliers des Gemeindeterritoriums so passiert...

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

