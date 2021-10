Kennwort: nackt, weiblich

Plus Gottfried Schröder hat Akte aus drei Jahrzehnten zusammengetragen – zu einem Sammelband und einer Schau.

„30 Jahre Galerie – 30 Jahre Aktzeichnen“ war 2020 fix und fertig. Da sperrte Covid diese Retrospektive Gottfried Schröders. Jetzt ist sie, auf „31 Jahre“ angewachsen, unter dem Titel „Curvy Models“ zu besichtigen. Der Rückenakt der alten Einladung ist auf der neuen einer frontal Liegenden gewichen – beides ein Vorgeschmack auf die vielen Körperkurven in der Schlossermauer-Galerie. Sie stellen ihrerseits nur einen kleinen Zugriff auf die 538 Bilder dar, die in den drei neuen Sammelbänden „Körperlandschaften“ als Schröders Aktzeichnungen vereint und im Original auch zu kaufen sind – wiederum nur eine geringe Auswahl aus mehreren tausend Blättern dreier Jahrzehnte.