vor 42 Min.

Die Diakonie feiert

Auftakt mit Dank für Ehrenamtliche

Im Jahr 2020 feiert das Diakonische Werk Augsburg (DWA) sein 125-jähriges Bestehen. Den Auftakt ins Jubiläumsjahr bildete eine Dankveranstaltung für die Ehrenamtlichen.

Sie begleiten Ratsuchende bei Behördengängen, helfen im Kleiderladen kiloweise mit, besuchen Senioren in den Pflegeheimen oder unterstützen junge Migranten beim Deutschlernen – die Ehrenamtlichen im Diakonischen Werk Augsburg (DWA) sind in vielen Einrichtungen unverzichtbar.

Geld bekommen sie in der Regel nicht für ihr Engagement, Anerkennung und Wertschätzung dagegen schon. So feierte das DWA den Auftakt in sein Jubiläumsjahr mit den freiwillig Engagierten im Gemeindesaal der Dreifaltigkeitskirche in Göggingen. Mit dabei war auch Wolfgang Bär, der seinen Job als Verwaltungsratsvorsitzender des DWA ebenfalls ehrenamtlich ausübt.

Anhand historischer Fotos machte Theologischer Vorstand Fritz Graßmann die Geschichte des Werkes anschaulich. Es hat seinen Ursprung in Einrichtungen wie der „Herberge zur Heimat“, die Ende des 19. Jahrhunderts der „Sittenlosigkeit“ junger Wanderarbeiter entgegenwirken sollte. Bei Kaffee und Kuchen lauschten die Gäste der Musik von Oxana Strack, die auf dem Knopfakkordeon traditionelle Weisen spielte. (AZ)

Themen folgen