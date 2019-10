vor 18 Min.

Ein Leben mit Gott – und dem FCA

Pfarrer Herbert Mayr wurde 80 Jahre alt

Vor Kurzem feierte Pfarrer Herbert Lorenz Mayr, bekannt als der „Fußball-Pfarrer“, seinen 80. Geburtstag. Wenn sein Name fällt, wird in der Regel gleich der FCA mitgenannt. Seit 50 Jahren ist der katholische Pfarrer beim FCA Mitglied und dem Verein eng verbunden. Ein Höhepunkt in seinem Leben war für ihn, wie er im Jahr 2009 zusammen mit einem evangelischen und muslimischen Amtsbruder das neue FCA-Fußballstadion – damals die Impulsarena – einweihen durfte. Als ein besonderes Geburtstagsgeschenk zum 80. wurde ihm jetzt vom FCA die Ehrenmitgliedschaft für seine 50 Jahre Treue zum Verein verliehen. So er es möglich machen konnte, war er bei jedem Heimspiel dabei. Seine Leidenschaft als Fußballer konnte er auch selbst ausspielen. In etlichen Mannschaften hat der gebürtige Wörleschwanger mitgekickt, etwa bei den Datschiburger Kickers, bei den Alten Herren des FCA oder als Sportpfarrer beim Diözesanverband der DJK (Deutsche Jugend Kraft).

Pfarrer Mayr muss auf dem Fußballfeld gefürchtet worden sein, berichten Weggefährten, „er hat unheimlich foul gespielt“. Als Gegner hatte man ihn im Spiel nicht gern, wohl aber als Mannschaftskollegen. Außerhalb des Spielfelds war Mayr wohl ganz anders. Als Seelsorger, unter anderem war er 22 Jahre Pfarrer in St. Thaddäus, Kriegshaber, dann neun Jahre in Ottmarshausen, schätzte man ihn wegen seiner so menschlichen, netten Art. „Er war durch und durch Mensch, war immer bei den Menschen“, so ein Freund. Seit zehn Jahren ist Mayr im Ruhestand. Seine angeschlagene Gesundheit und sein hohes Alter lassen ein Wirken nach außen nicht mehr zu. (gek)

Themen folgen