Ein famoses „Mädel“

Mirja Regensburg am Freitag in der neuen Kresslesmühle.

Die quirlige Kölnerin Mirja Regensburg mit Comedy in der Mühle

Von Alois Knoller

Und immer wieder diese Punkte bei Weight Watchers. Mirja Regensburg wird ganz hibbelig, wenn sie an ihr notorisch überzogenes Gewichtskonto denkt. Deshalb hat sich die Stand-Up-Comedian die „Muffin-Jeans“ ausgedacht, bei der planmäßig der Teig über den Rand quillt. Bei ihrem „Mädelsabend“ unterhält die quirlige Kölnerin, die am Freitagabend nun erstmals in Augsburg gastierte, damit in der fast ausverkauften, frisch sanierten Kresslesmühle das überwiegend weibliche Publikum ganz famos vom Fleck weg. Man kennt sie schließlich aus einigen Sketch-Comedys im Fernsehen.

Die Programmgestaltung teilt sich Mirja Regensburg mit ihren Zuschauerinnen. Diese geben die Stichworte für spontan improvisierte Songs und sie kriegt selbst Plärrer, Oberhausen, Datschi in einem Lied unter. Dass sie Grand Prix kann, hat sie vorher schon als osteuropäische Sängerin Irwana mit dem harten, aber glutvollen Akzent bewiesen. Für den Spaß tauscht die Comedian sogar ihre flatternde knallrote Bluse gegen ein enges, glitzerndes Oberteil voller Pailletten und lässt sich effektvoll Wind in die blonde Mähne wedeln. Der Text ist Nebensache, wie im richtigen Pop-Betrieb. Vollends abgedreht klingen die Schlager und Musicalsongs, wenn sie vom Google-Übersetzer verdeutscht werden. Da kriegt es die Dancing Queen („Tanzkönigin“) plötzlich mit dem Schellenkranz zu tun, wenn die Musik hoch ist.

Männer sind ihr Lieblingsspielzeug in der Show. Jürgen und Harry, die sie aus den ersten Reihen pickt, müssen immer wieder Auskunft über ihr alltägliches Leben geben. Allein dies erheitert die Damen, bis sie kaum noch Luft kriegen. Die üblichen Frauenthemen wie Body, Beauty, Baking erledigen den Rest. Jede Zuhörerin weiß sofort, welche Problemzonen Mirja Regensburg berührt – und seien es die schlüpfrigen Kümmernisse. Bleibt ja alles unter uns. Die Beteuerung zählt die Comedian unter die drei großen Lügen beim Mädelsabend. Soll’s ja auch nicht, denn am 12. Dezember präsentiert Mirja Regensburg im Parktheater ihr nächstes Programm: „Im nächsten Leben werde ich Mann.“

