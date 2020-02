27.02.2020

Eine Ausstellung für alle Sinne

Im Abraxas werden Mitmachstationen aufgebaut

Von Marisa Huber

Anfassen, beobachten und lauschen: In der Ausstellung „6 Wochen – 6 Sinne“ können Besucher ab 7. März ihre Sinne trainieren. An zahlreichen Mitmachstationen im Innen- und Außenbereich des Kulturhauses Abraxas dreht sich sechs Wochen lang alles um sinnliches Wahrnehmen. Also: sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen – und das Gleichgewicht halten.

Auf spielerische Art und Weise entdecken Besucher an Mitmachstationen die Welt der Sinne und physikalische Phänomene. Egal ob jung oder alt, ob mit oder ohne Beeinträchtigung, in der Ausstellung können alle Besucher ihre Sinne mithilfe von Experimenten, Übungen und Spielen schärfen.

„Unsere Ausstellung ist wie ein Spielplatz für die Sinne. Es ist uns wichtig, dass jeder selbst aktiv wird und alle Stationen ausprobiert“, sagt Sabine Böß, Vorsitzende des Vereins Sinnenfeld.

Der Verein Sinnenfeld ruft die Ausstellung ins Leben, um Alltägliches aus einer anderen Perspektive zu sehen und neue Situationen besser zu verstehen. Er wurde vor einem Jahr mit dem langfristigen Ziel gegründet, ein Übungsgelände für menschliche Sinne in Augsburg zu schaffen. „Wir verbringen heute viel Zeit am Computer, iPad oder Smartphone und vergessen dabei unsere Sinne zu beanspruchen“, weiß Sabine Böß.

„6 Wochen – 6 Sinne“ findet vom 7. März bis zum 19. April statt. Samstags und sonntags ist die Ausstellung immer zwischen 11 Uhr und 17 Uhr geöffnet. Unter der Woche ist die Ausstellung vom 7. März bis zum 5. April (Schulzeit) nur für angemeldete Schulklassen und Kindergartengruppen zwischen 8.30 Uhr und 12.30 Uhr geöffnet. In den Osterferien vom 6. April bis zum 19. April können alle Besucher die Ausstellung zwischen 10 und 15 Uhr besichtigen. Die Mitmachstationen sind nach Angaben der Veranstalter für Kinder ab drei Jahren geeignet. (marhu)

