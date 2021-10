Wenn Orgelmusik einen in eine Budapester Kneipe versetzt

Plus Der Zeitpunkt hätte nicht besser gewählt werden können: Der Organist István Ruppert, ausgestattet mit Talenten für zwei Leben, trat in den Ulrichskirchen auf.

Der Zeitpunkt für das 1. Internationale Orgelfestival in Augsburg hätte nicht besser gewählt werden können, ernannten doch die Musikräte der Länder die Orgel zum Instrument des Jahres 2021. In Sachen Superlative kann dem lautesten und leisesten, tiefsten und höchsten und unbestritten größten Instrument nichts und niemand das Wasser reichen; selbst sprachlich ist die Orgel mit ihren Registerbezeichnungen Apfelregal, Basszink oder Dolzflöte höchst unterhaltsam.