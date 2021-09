Endlich wieder im großen Stil musizieren

Plus Eineinhalb Jahre lang waren die Zusammenkünfte des Auswahl-Ensembles wegen Corona nicht möglich. Erstmals proben die jungen Instrumentalisten nun wieder für ein Konzertprogramm.

Vor drei Jahren hat Carolin Nordmeyer die Leitung des Schwäbischen Jugendsinfonieorchesters übernommen, eine Aufgabe, die eine durchaus stolze Tradition fortführen sollte. Steuerte doch seinerzeit das Auswahlorchester auf sein 60-jähriges Jubiläum zu, und Carolin Nordmeyer war die erste Frau an der Spitze des Ensembles, das trotz der im Namen mitgeführten „Jugend“ sich regelmäßig und unter professioneller Führung die ganz großen Werke des sinfonischen Repertoires erarbeitet. Sieht man einmal ab von der noch unbeschadet absolvierten Jubiläums-Saison 2019, hat sich Carolin Nordmeyer ihre ersten Jahre beim Schwäbischen Jugendsinfonieorchester – kurz SJSO genannt – aber doch völlig anders vorgestellt, als sie sich letztlich darboten. Und das lag, man ahnt es schon, an Corona.