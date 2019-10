Kolumne: Ein Schatten über der Richter-Ausstellung

Plus 2016 war die Gerhard-Richter-Schau in der Galerie Noah ein Besuchermagnet. Jetzt stellt sich die Frage, ob alle Werke echt waren.

Kunstfälschungen, Kunstbetrügereien und -schummeleien haben, so sie auffliegen, stets auch hohen Unterhaltungswert – ganz abgesehen von der winzigen klammheimlichen Schadenfreude, die mancher verspürt, der sich die Ästhetik gehobener Preisklassen nicht zu leisten vermag. Das Gefühl ist ja durchaus menschlich – und umso verständlicher, wenn ein heißgelaufener Markt es den Filous und Spitzbuben umso leichter macht. Siehe Beltracchi, siehe Helge Achenbach.

Was aber, wenn Unregelmäßigkeiten – nennen wir es vorsichtig mal so – in die unmittelbare Nähe rücken? Dann bremst sich die winzige klammheimliche Schadenfreude von selbst aus. Dann rückt der Vorwurf einer möglichen Straftat plötzlich in den Vordergrund.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Berliner Galeristen Michael Schultz

Konkret: Als die Augsburger Galerie Noah vor gut drei Jahren die deutsche Kunst-Galionsfigur Gerhard Richter präsentierte, war dies in gewisser Weise ein Coup und Publikumsmagnet. Heute aber fällt nachträglich ein Schatten auf die Schau. Denn ermittelt wird mittlerweile hart gegen jenen Berliner Galeristen Michael Schultz, aus dessen Bestand damals viele der Werke stammten. Ihm werden schwerer Betrug und Urkundenfälschung vorgeworfen. Ins Rollen brachte den Fall ein gefälschtes Richter-Gemälde, angeblich aus seinem Besitz. Mittlerweile ist die Berliner Galerie geschlossen, sie soll sich in der Insolvenz befinden.

Dass all dies die Galerie Noah, bislang in geschäftlichem Kontakt mit Schultz, nicht freut, ist klar. Gleichwohl gilt natürlich auch für Schultz, den man durchaus als barock und hemdsärmelig bezeichnen kann, zunächst die Unschuldsvermutung. Die Galerie Noah weist sicherheitshalber darauf hin, dass seinerzeit auf ihr Betreiben hin sämtliche Richter-Arbeiten vom Richter-Archiv in Dresden auf ihre Echtheit geprüft worden waren. Dennoch wolle man sich nun, so Wilma Sedelmeier, erst mal vom sogenannten „Sekundärmarkt“ zurückhalten und auf dem klassischen Galerienmarkt agieren, also bei der direkten Vermittlung zwischen Künstler und Käufer. Man werde künftig – ohne die Brücke Schultz – die Künstler Seo, Cornelia Schleime und Helge Leiberg zeigen und vertreiben. Das jedenfalls kann man der Form nach begrüßen.