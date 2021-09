Heathen Apostles bietet Squaredance für Nachtschattengewächse

Plus Der Augsburger Karman-Verein hat wieder eine hochklassige Band nach Augsburg gelotst: die Heathen Apostles mit ihrem düsteren Bluegrass.

Mit geschlossenen Augenlidern denkt man bei den Klängen der US-Amerikaner Heathen Apostles an eine klassische Südstaaten-Bluegrass-Band, die in einer texanischen Kleinstadtspelunke für die lokalen Rinderfarmer mit rastloser Violine zum wohlverdienten Feierabend aufspielt. Doch eine dunkle Vorahnung hier und ein diabolischer Akkord dort lässt das Bild einer Republikaner wählenden Redneck-Combo schnell auf das Klischee-Abstellgleis verbannen.