Literatur im Tiergarten: Liebesglück und Liebesleid eines Minnesängers

Plus Literatur im Tiergarten in Augsburg macht mit Oswald von Wolkenstein bekannt. Der Lyriker Gerhard Ruiss hat die Gedichte und Lieder des Minnesängers nachgedichtet, Musiker Rainer Herpichböhm liefert dazu den Originalklang..

Wie es gelingen kann, sich nach zwei Stunden ins späte Mittelhochdeutsche hineinzuhören und davon auch ein Gutteil zu verstehen, das zeigte der zweite Abend der Reihe „Literatur im Tiergarten“. Ein Glück, dass, nachdem es die beiden ersten Abende der Reihe verhagelt hatte - beim ersten hatte es aus vollen Kübeln geregnet, der zweite Termin wurde auf Ende August verschoben - ein lauer Sommerabend geschenkt war.