Orgel-Serie (Folge 3)

vor 17 Min.

Orgelbaumeister aus Augsburg: "Weniger neu bauen, mehr restaurieren"

Orgelbaumeister Robert Knöpfler steht vor der Intonierlade in seiner Werkstatt in der Augsburger Innenstadt.

Plus Wäre Robert Knöpfler im 17. Jahrhundert geboren, stünde hier vermutlich etwas von Elfenbein-belegten Registerzügen und reichlich Aufträgen. Heute hat er als Orgelbaumeister andere Herausforderungen – und Aufgaben.

Von Sophia Huber

Die Königin der Instrumente wird die Orgel genannt, wegen ihrer Größe, ihrer Ausstattung und ihrer Möglichkeiten. 2021 ist sie Instrument des Jahres. Anlass für uns, in einer Serie Geschichten rund um die Orgel zu erzählen – über Organisten, besondere Instrumente und Musikstücke. In der dritten Folge haben wir den Augsburger Orgelbauer Robert Knöpfler in seiner Werkstatt besucht. Dabei ging es nicht nur um die Orgel, sondern das Handwerk, seine persönliche Geschichte und die Kirche.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen