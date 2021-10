Premiere

vor 16 Min.

Das JTA erzählt Geschichten vom echten Leben

Plus "Unter einem Dach?" des Jungen Theaters Augsburg zeigt, wie es sich wohnt in der Stadt. Dabei wird deutlich, dass alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen die Stadt lieben.

Von Stefanie Schoene

Lego, Hund und Häkeldecke. Die müssen mit. Die 15 Darstellerinnen und zwei Darsteller von „Unter einem Dach“ entscheiden sich jeder für etwas anderes, das er oder sie durchs Leben, durch die Häuser, Wohnungen und Zimmer tragen wollen, die im Lauf der Zeit zur äußeren Heimat werden. Die Häkeldecke gehört zu Ursula, 79. Ein Geschenk ihrer Mutter. Bei jedem Umzug, und davon hatte Ursula einige, war sie dabei. Knallbunt, bestehend aus einzeln gefertigten Quadraten, bewahrt die Decke Erinnerungen an vergangene Zeiten. Sie gibt Ursula ein Gefühl von „zu Hause“ und Sicherheit. Ursula stammt aus einer Vertriebenenfamilie, nach dem Krieg lebte sie mit ihren Eltern in Baracken in der Firnhaberau. Mit ihrem Mann baute sie ein Haus. Mit Fensterläden. Das war besonders. Jeden Abend und jeden Morgen ging ihr Mann ums Haus, schloss und öffnete die Holzläden, berichtet die Frau mit dem vollen weißen Haar.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen