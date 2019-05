vor 27 Min.

Provino lebe hoch

Ab heute: Ein Umsonst-Festival zum Fünfjährigen

Von Wolfgang Schütz

Es soll sich ja durchaus immer mal wieder jemand Sorgen gemacht haben: Wie lange das gut gehen kann? Wie lange mitten im schick-neuen, modern-sterilen Bauklötzchen-Textilviertel dieses charaktervolle olle Kleinod von einer Wirtschaft auf potenziell teurem Bauland bestehen kann? Wie lange also „Provino Club“ in der Provinostraße, wie lange Kegelbahn-Konzerte?

„Status Yo“ lautet die Antwort. Denn positiv ist der aktuelle Stand nach nun fünf Jahren – und so heißt darum auch ein Geburtstagsfestival, das der Provino Club sich und seinen vielen Freunden am heutigen Freitag und morgigen Samstag verehrt. Auf zwei Bühnen, zwei Tage lang, mit Rahmenprogramm wie einer Kleidertauschbörse am Samstag ab 14 Uhr auf der Kegelbahn – aber vor allem der Augsburger Musikszene im Festprogramm.

Am Freitag geht’s um 17 Uhr los, die Musik spielt ab 18.30 Uhr und gipfelt in Konzerten von Ein Quantum Horst, We Destroy Disco und Carpet. Mit DJane geht’s vorne im Club durch bis 2 Uhr.

Am Samstag beginnt der Tanz bereits um 16 Uhr mit dem Chor der Ahnungslosen im Club, wo später auch Der Herr Polaris und San Antonio Kid auftreten werden. Auf der Kegelbahn geht’s durch von 17 Uhr bis 4 Uhr, es spielen unter anderem The Sensational Skydrunk Heartbeat Orchestra, Tom & Flo sowie, unvermeidlich: Roberto Bianco & Die Abbrunzati Boys.

Und passend zum Geburtstag gilt das Feier-Motto: Das Programm ist umsonst und draußen und drinnen! Wobei umsonst ja nicht vergebens heißt. Denn ein nach fünf Jahren deutlich sichtbar lebendiger Provino Club, der geht doch eigentlich schon mit großen Schritten auf den zehnten Geburtstag zu … Aber erst mal: Happy Birthday, Provino!

