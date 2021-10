Renaissancemusik

Festival für Alte Musik in Augsburg: Hoher Besuch aus Italien

Zum dritten Mal veranstaltet das Forum für Alte Musik Augsburg sein Festival für Alte Musik. In diesem Jahr steht es im Zeichen des Fuggerei-Jubiläums.

Das Festival für Alte Musik in Augsburg startet mit einem Fugger-Prunkfest in St. Ulrich. Starke Instrumentalisten überzeugen.

Von Ulrich Ostermeir

Rang und Namen besaß die italienisch gefärbte „Gästeliste“. Sie brachte mediterranen Glanz in Fuggers Geburtstagsfeierlichkeit: voller Noblesse Luca Marenzio, hatte er doch mit 15 Auserwählten, darunter Tasso, einst im Vatikan das Wohnrecht; aus Cremona Tarquinio Merula, der Ritter vom Goldenen Sporn, daneben Benedetto Ferrari, seines Zeichens Impresario, Librettist und Komponist, darüber hinaus „Professore di ballare“ Giovanni Picci aus Venedig, nicht zu vergessen Giovanni Pandolfi Mealli, berühmter Lautenist am Innsbrucker Hof, und vor allen der große Claudio Monteverdi, erster Komponist an Venedigs großartiger Markuskirche. Alle stellten sich ein, um zu gratulieren. Fugger war von Prunk umgeben.

