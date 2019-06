00:30 Uhr

Renommierte Pianistin als Solistin

7. Sinfoniekonzert der Philharmoniker

Wie eine „Idée fixe“ zieht sie sich durch Robert Schumanns Leben, seine Tagebücher und seine Musik: Clara Wieck. Er lernte sie kennen, als sie acht Jahre alt war, und begann eine Liebesbeziehung zu ihr, als sie 16 Jahre alt war. 1840 folgte die Hochzeit. Beide stehen im Mittelpunkt des 7. Sinfoniekonzerts, das die Augsburger Philharmoniker unter der Leitung von Generalmusikdirektor Domonkos Héja am Montag, 3., und Dienstag, 4. Juni, jeweils um 20 Uhr im Kongress am Park geben. Robert Schumanns Ouvertüre aus Szenen aus Goethes „Faust“ und Clara Schumanns Konzert für Klavier und Orchester a-Moll werden gespielt. Solistin am Klavier ist die renommierte Ragna Schirmer. Als drittes Werk des Abends ist Hector Berlioz’ Symphonie fantastique zu hören. Berlioz begleitet darin einen fiktiven Künstler auf mehreren Stationen seines Lebens. Und dieser denkt immer wieder an eine Frau, die ihm nicht aus den Kopf gehen will. (AZ)

7. Sinfoniekonzert der Philharmoniker am 3. und 4. Juni jeweils um 20 Uhr im Kongress am Park

Themen Folgen