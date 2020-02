Russische Seele im Sinfoniekonzert

Plus Im Kongress am Park dirigierte der 1. Kapellmeister Ivan Demidov Tschaikowsky und Kabalewski. Das Publikum feiert den blutjungen Solisten.

Sie wird oft bemüht – die russische Seele. Aber es ist naheliegend, dass Ivan Demidov, seit dieser Spielzeit 1. Kapellmeister und stellvertretender GMD, sein erstes Sinfoniekonzert mit den Augsburger Philharmonikern Klängen seiner Heimat widmete. Mit Peter Tschaikowsky und Dmitri Kabalewski breitete er in der ausverkauften Kongresshalle unterschiedlichste „Seelenlandschaften“ – Titel des Programms – aus. Sein Auftritt wurde ebenso stark applaudiert wie der eines jungen Geigers.

Das Finale explodiert

Nur Russisches! Trotzdem, vielleicht gerade deshalb, gab es jede Menge Kontraste zu erleben. Zwar sind beide Tschaikowsky-Werke mit Titeln versehen, die Programme vermuten lassen, doch seine Musik übersetzt Illustration und Narration in eine eigene Sprache. Die Sinfonische Fantasie „Der Sturm“ ist beispielhaft; Naturschilderung und das zauberische Geschehen von Shakespeares Theaterstück gehen ineinander über in eine mitreißende Ausdruckswelt. Die Geschichte des schiffbrüchigen Fernando, den es durch den vom Magier Prospero und seinem Luftgeist Ariel angefachten Sturm auf die Insel mit seiner schönen Tochter Miranda verschlagen hat, das Anschwellen beider Liebesgefühle, der Aufruhr mit dem wilden Kaliban – dies breitet Tschaikowsky als ein in allen Farben funkelndes Panorama aus. Das stille, mysteriöse Meer eröffnet und beschließt den Spuk der Klangkatarakte und Kontraste. Dem blieb Demidov mit überlegter Disposition seines brillanten Orchesters nichts schuldig.

Auch die Sinfonie Nr. 1 ist mit einem Titel versehen, der malerische Assoziationen weckt: „Winterträume“. Auch darin gehen illustrative Elemente mit dem abstrakten Anspruch symphonischer Kunst einher. Anders als im „Sturm“ spielen hier russische Lied- und Tanzthemen und deren instrumentale Kolorierung eine große Rolle, ebenso der hymnische Schluss. Der einleitende „Ruf“ mit Flöte/Fagott führt in eine zauberisch winterliche Ahnung, ebenso das Adagio, in dessen Generalpausen Ivan Demidov mit extremer Dehnung dem inneren Nachhall suggestiv nachlauscht. Das still pendelnde Scherzando ist einfach gehalten, ohne auftrumpfende Tanzfolklore. Mit seiner Ersten sucht Tschaikowksy spürbar die symphonische Textur der westlichen Romantik, setzt Fugentechnik in Verbindung zu Ausdruck. Demidov und sein Orchester führten das ambitionierte Frühwerk mit transparenter Durchleuchtung in ein präzis explodierendes Finale.

Und Russland kann auch anders: Das C-Dur-Violinkonzert von Dmitri Kabalewski (1904–1967) strotzt vor heiteren Bewegungsausbrüchen, lässt an Sergej Prokofieffs süffig-sprudelnde Aneignung klassischer Muster („Symphonie classique), Dmitri Schostakowitschs drastische Ausdrucksekstasen und Igor Strawinskis wunderbar überhöhtes Jahrmarktsflair denken.

Für den Solisten gibt es tolle Szenen, Virtuosität, schelmische Schlenzer und pfiffige Fingerfertigkeit vorzuführen. Was der erst knapp 15-jährige Haymon Haffner, am Leopold-Mozart-Zentrum Jungstudent bei Petru Munteanu, präsentierte, war von begeisternder Frische und Präzision. Mit blitzsauberer Technik, rasanten Läufen und seidigem Ton holte er alles aus dem bizarren Spuk raus.

Haymon Haffner, Ivan Demidov und die in allen Teilen imponierenden Philharmoniker wurden gefeiert.