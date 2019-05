So wird die Premiere „Das Käthchen von Heilbronn“  im Martinipark

Plus Heinrich von Kleists „Das Käthchen von Heilbronn“ hat am Samstag Premiere im Martinipark. Das Ritterschauspiel stammt von 1808, aber für Regisseur Christian von Treskow liegt die Aktualität auf der Hand.

Man hat es nicht leicht mit diesem „Käthchen von Heilbronn“. Allemal ein Klassiker auf den Bühnen, viel gespielt, aber auch rätselhaft: mit Träumen und Engeln, die den Weg der Protagonisten leiten, bis hin zu einem Schluss, der aus Käthchen, der Tochter eines Waffenschmiedes, urplötzlich ein Kind des Kaisers macht, damit sich eine Prophezeiung erfüllt und außerdem einer standesgerechten Vermählung mit dem Grafen vom Strahl nichts mehr im Wege stehen kann. Es sei ein „wunderbares Gemisch von Sinn und Unsinn“ bekundete Goethe seinerzeit und weigerte sich gar, das 1808 entstandene Stück an seinem Theater in Weimar aufzuführen.

Ein kerniger Kriegsheld ist überfordert

Für ihn sei das „Käthchen“ an der Reihe gewesen, sagt dagegen Christian von Treskow. Der Regisseur ist nach rund 80 Inszenierungen für deutschsprachige Theater (unter anderem Brechts „Fatzer“ am Staatstheater Augsburg) der Ansicht: „Ein großer Kleist stand jetzt an – als Beißknochen sozusagen“. Die Frage, wie aktuell Kleists „Käthchen von Heilbronn“ denn noch sei, quittiert Christian von Treskow mit dem Hochziehen beider Augenbrauen und sagt: „Na, wenn das nicht auf der Hand liegt!“ Die Geschlechterrollen, das Selbstverständnis von Mann und Frau und ihr Verhältnis zueinander – dafür sei Kleists Schauspiel ein Paradebeispiel, macht der Regisseur deutlich und stellt dar: Da wäre zum einen der Ritter Graf vom Strahl, nach außen ein kerniger Kriegsheld, trotzdem heillos überfordert und nach seinem Platz suchend. Dazu die anderen Ritter des Stücks, lächerliche Gestalten, „eigentlich Jungs, die Helden spielen wollen“, charakterisiert von Treskow das männliche Personal. Dann aber die Frauen: Käthchen, ein Mädchen, das genau weiß, was es will, nämlich den Ritter vom Strahl heiraten, und das verfolgt es konsequent und bedingungslos. Kein Käthchen eigentlich, sondern eine gestandene Katharina. Und dann ihre Widersacherin Kunigunde, auch sie mit klarem Blick für ihr Ziel, nämlich ebenfalls den Ritter vom Strahl zu ehelichen. „Diese Frauen sind stark und durchsetzungsfähig, die Männer dagegen verunsichert und orientierungslos.

Parallelen dazu sind für Christian von Treskow in der heutigen Gesellschaft offensichtlich. Die Geschlechter-Rollen hätten sich verschoben, Frauen hätten heute klare Vorstellungen davon, was sie sich wünschen und wie sie zum Ziel kommen. „Das ist ein Umbruch, der von unten herauswächst“, stellt er fest und führt Erfahrungen mit den eigenen beiden Töchtern, jetzt 13 und 15 Jahre alt, an. „Mädchen werden schon im Kindergarten und in der Schule anders wahrgenommen. Jungs sind heute nicht mehr die kleinen Prinzen.“

Kleist war ein Suchender

Heinrich von Kleist habe natürlich sein Stück nicht vor dem Hintergrund dieses gesellschaftlichen Diskurses geschrieben, sondern aus individuellen Beweggründen. „Er war ja selbst ein Suchender, einer der nicht wusste, wo sein Platz ist“, führt Christian von Treskow aus. Hinzugekommen sei, dass er dringend ein Erfolgsstück brauchte. Da sei das Genre Ritterstück auch dem Kalkül geschuldet, weil zu damaliger Zeit Ritter eben ganz gut ankamen. Obwohl es einige poetologische Unklarheiten gibt – logische Fehler, Episodenfiguren, deren Geschichte nicht erzählt werde – sei das Stück ein richtiger Theatergenuss, schon allein durch die opulente Sprache mit ihrem Wechsel aus Versen und Prosa. „Das ist reine Musik“, schwärmt der Regisseur und verspricht für das Augsburger Publikum eine „opulente Ritterrevue“.