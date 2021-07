Strandkorb-Festival

vor 52 Min.

Doro Pesch beim Open Air: Die Königin des Metal gibt sich die Ehre

Plus Diese Frau ist ein Phänomen: In Augsburg hat Sängerin Doro Pesch wieder einmal vorgeführt, weshalb sie die Queen in ihrem Fach ist.

Von Wolfgang Langner

Doro Pesch hat sich in Deutschland einen besonderen Status erarbeitet. Sie wird landauf, landab als Metal Queen bezeichnet, als „die“ Metal Queen. Das kommt daher, dass sie konkurrenzlos ist. Auf dem „Sektor Hardrock“ ist die mittlerweile 57-Jährige ein Phänomen. Seit 1984 wirbelt sie weltweit über die Bühnen. Doro kennt man nicht nur in Europa, sondern auch in Amerika und in Asien. Weit über zehn Millionen Alben hat sie bisher verkauft, zudem ist sie eine der ersten Frauen, der es gelang, beim legendären „Monsters-of-Rock-Festival“ aufzutreten. 1986 war das, neben Größen wie Ozzy Osbourne, Motörhead oder Def Leppard. Später stand sie mit den beiden inzwischen verstorbenen Rockstars Ronny James Dio und Lemmy Kilmister gemeinsam auf der Bühne. „Ich hatte das Glück, von den Besten zu lernen“, sagte sie einmal in einem Interview gegenüber unserer Zeitung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

