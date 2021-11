Theater in Diedorf

"Dornröschen" entfaltet einen magischen Sog im Eukitea

Plus Das Theater Eukitea bringt das Märchen, in dem es wie in keinem anderen um das Warten geht, auf die Bühne: "Dornröschen" lässt das Publikum staunen und raunen.

Von Diana Zapf-Deniz

Die Vorweihnachtszeit versüßt das Theaterhaus Eukitea in Diedorf alljährlich mit einem Wintermärchen. In diesem Jahr lässt das Ensemble „Dornröschen“ aus ihrem 100-jährigen Schlaf erwachen. „Dornröschen“ symbolisiert wie kaum ein anderes Märchen das Warten. Warten auf die Schwangerschaft, warten auf das Kind, warten auf das Leben und das Erwachen. Somit passt es gut in die Zeit des Wartens auf Weihnachten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

