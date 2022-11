Architektur

Das neue Pallottiner Archiv in Friedberg: Falten in Grün

Das neue Pallotiner Archiv in Friedberg von den Architekten Fußner & Kühne hat eine grüne Fassade.

Plus Das neue Archiv-Gebäude sollte naturschonend und nachhaltig sein. Die Architekten Fußner & Kühne haben den Eingriff in den weitläufigen Park so behutsam wie möglich gestaltet.

Von Angela Bachmair

Am südöstlichen Rand von Friedberg sind die Pallottiner daheim, genau: das süddeutsche "Provinzialat" dieser katholischen Gemeinschaft, die sich gemäß dem Vorbild ihres Gründers Vinzenz Pallotti dem Laienengagement, der Bildung und der Mission verschrieben hat. Die deutschsprachige Zentrale befindet sich seit 15 Jahren in Friedberg, deshalb sollten nun auch die Akten der früheren Zentrale in Limburg hier aufbewahrt werden, weshalb ein Archivgebäude nötig war.

