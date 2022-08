Augsburg

18:00 Uhr

Helena Sturm tanzt mit leichtem Gepäck durch Europa

Plus Menschen, die die Hochzoller Künstlerin kennen, nennen sie "eine Wundertüte". Ihre Fertigkeiten erscheinen in immer neuen Facetten. Was im Alter von vier Jahren mit Ballett begann, erweiterte die heute 28-Jährige bis hin zur Stuntfrau bei den Bayreuther Festspielen.

Von Silvia Kämpf

Die junge Frau mit den rehbraunen Augen und dem südländischen Teint mag die "Leichtigkeit". Obwohl oder gerade weil Helena Sturm gerne und viel unterwegs ist, reist sie sowohl im In- als auch im Ausland stets mit reduziertem Gepäck. Sie greift in ihre Handtasche und zieht ein Papp-Kästchen hervor. Alles, was sie immer dabei haben will, sagt sie, passe in dieses Gebinde, das sie ihre "Essenz" nennt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

