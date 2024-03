Augsburger Philharmoniker

vor 19 Min.

Sinfoniekonzert: Wie klingt es, wenn Musik heroisch wird?

Plus Da muss vor allem einer aufs Programm: Ludwig van Beethoven. Die Augsburger Philharmoniker widmen sich der "Eroica", zeigen aber auch eine weniger bekannte Seite des Komponisten.

Von Stefan Dosch

Der Schöpfer dieses außerordentlichen Musikstücks stellte selbst Überlegungen an, in welcher Weise es am besten dem Publikum zu präsentieren sei; befand schließlich, die besagte Sinfonie müsse idealerweise am Beginn eines Konzerts aufgeführt werden, andernfalls die Hörerschaft nicht mehr aufnahmefähig für ein Werk von solchen Dimensionen sei. Heute, gut 200 Jahre später, bildet Beethovens Es-Dur-Sinfonie selbstverständlich den Abschluss gar manch eines Konzertabends, hat sich das ehemals Unerhörte längst abgeschliffen, ja ist die "Eroica" Teil des sinfonischen Kanons geworden. Und anderes, uns Heutigen ungewohnt Klingendes, steht vorn in den Konzertprogrammen.

Musik wie etwa "Heroic Strokes of the Bow" der 1954 geborenen britischen Komponistin Judith Weir, das im Kongress am Park das 5. Sinfoniekonzert der Augsburger Philharmoniker eröffnete. Ein Stück, das von einem Bild des Malers (und ausgewiesenen Violinisten) Paul Klee inspiriert ist, das den Titel "Heroische Bogenstriche" trägt. Nicht in dem Sinn, dass Judith Weir versucht hätte, das abstrakte Bildgeschehen ins Musikalische zu übertragen. Ihr lag mehr an den Assoziationen, die der Titel hervorruft: Wann wäre der Strich mit einem Geigenbogen "heroisch" zu nennen? Für die Komponistin sind es mit hoher (Spieler-)Energie aufgeladene Repetitionen der Violinen, kombiniert mit schnalzenden Pizzicati-Passagen, wie sie gerade den ersten Teil von Weirs 15-minütigem Stück bestimmen, kraftvoll ausgeführt von den Philharmonikern unter Domonkos Héja. Ein Stück, das trotz seines "Bogen"-Titels keineswegs nur mit Streichern aufwartet, sondern auch Holz- und Blechbläser sowie Pauken enthält. Ein Stück auch, das in seiner abgewogenen Mixtur von Statik und Bewegtheit nicht zuletzt den Spannungs-"Bogen" immer wieder neu zu spannen vermag und sich gerade deshalb ausgezeichnet fügt an den nachfolgenden doppelten Beethoven.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen