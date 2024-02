Augsburger Puppenkiste

19:30 Uhr

Filmtricks in der Puppenkiste: "Stop! Motion! Die Illusion der Bewegung"

Plus Ein Stop, ein Bild, eine Szene lernt das Laufen: In einer neuen Ausstellung führt die Puppenkiste in die Welt des Stop-Motion-Films. Mit Besuch vom Sandmännchen.

Von Veronika Lintner

Wie ein Riese im Miniland wirkt Albert Radl an seinem Arbeitsplatz. Das Stativ mit der Fotokamera hat er auf die Arbeitsplatte geklebt, keinen Millimeter darf sie verwackeln. Daneben klappt er den Laptop auf für das Live-Bild dazu – um sofort zu sehen, ob der nächste Kameraschuss ein guter ist. Bohrmaschine und Schrauben liegen auf dem Tisch, dazu die Fernbedienung für den Auslöser, in Lebensgröße – nur, was der Filmemacher vor seiner Nase aufgebaut hat, ist ein Puppentheater. Drei freundlich guckende Knetfiguren, kaum größer als Radls Hand, studieren zwischen Mini-Regalen mit Mini-Büchern in einer Mini-Bibliothek. Um mit jedem Bild, das Radl von dieser Szene macht, wächst der Film um einen Sekundenbruchteil.

Klick, klick, klick, so viele Bilder, bis sie laufen – ab etwa 15 Bildern pro Sekunde beginnt der Zauber, dann lässt sich das menschliche Auge täuschen. Und jedes neue Bild ändert die Szene ein kleines bisschen, damit sich etwas bewegt. "Das ist ein authentisches Set, so arbeiten wir", erklärt Radl, der Regisseur und Animator aus Düsseldorf. Was er hier im Museum der Augsburger Puppenkiste zeigt, ist eine Filmtechnik, die sich "Stop-Motion" nennt. Die neue Ausstellung "Stop! Motion! Die Illusion von Bewegung" führt durch Filmgeschichte und Kulissen, vom Sandmännchen bis zu "Nightmare before Christmas".

