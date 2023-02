Künstliche Intelligenz: Das Unbehagen in der Kunst durch ChatGPT & Co.

Plus Sind die Auswirkungen der Künstlichen Intelligenz ausreichend untersucht? Im Augsburger Höhmannhaus wirft Erika Kassnel-Henneberg zu ihren Videos und Fotos ein paar wichtige Fragen auf.

Die KI, die Künstliche Intelligenz, gewinnt an Boden. Seit einigen Wochen umso spektakulärer, als der Text-Roboter „ChatGPT“ offen zugänglich ist. Der Witz des Tages am 10. Februar 2023 war, dass die Medien vermeldeten, ChatGPT habe den Anforderungen zum Bestehen des US-Medizin-Examens Genüge leisten können, den Anforderungen des bayerischen Abiturs indessen (noch?) nicht.