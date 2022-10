Bei diesen Fotografen wird der Zufall zum Konstrukteur

Plus Auf Suche nach dem Unbeachteten: die Fotografen Jochen Eger, Wolfgang Mennel und Michael Schreiner im Kunstverein Bobingen.

Seit Jahrhunderten ist das noch nie Abgebildete eine Triebfeder der Kunst. Künstler suchen nach dem bislang nicht Dargestellten, nach Unbeachtetem, Übersehenem – oder gar nach einem Paradoxon: der Wiedergabe von real gar nicht Existierendem. Auch Abstraktem wird so der Auftritt bereitet.