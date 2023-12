Kräftemessen der Malerei: Eine neue Ausstellung im Kunstraum am Pfarrhof

Plus Auf Einladung der Kommune stellen Stadtberger Künstler wieder im Kunstraum am Pfarrhof Leitershofen aus.

Zu mehr als einer privaten Galerie hat sich der Kunstraum am Pfarrhof in Leitershofen mittlerweile entwickelt: Hier fand vor kurzem auch eine Debatte statt über den Fortgang der Kunst, hier wurde der jüngste Kunstpreis des Landkreises Augsburg vergeben, und nun hat sich die Stadt Stadtbergen erneut temporär eingemietet, um ihre Idee fortzuführen, Künstler der Kommune und ihr gegenwärtiges Schaffen der Öffentlichkeit vorzustellen. Für deren Präsenz war das zu Corona-Zeiten besonders wichtig; dass es nun zwei Jahre später mit "Edition 2" weitergeht, ist geradezu doppelt vorbildlich.

Allerdings erweist sich das städtische Herz 2023 als besonders groß. Nicht jeder, der kreativ arbeitet, ist gleichzeitig auch ein unbedingt beachtenswertes Aushängeschild für die Kunst vor Ort beziehungsweise für Galerien. Es gibt Kategorien der Ästhetik auch daneben - und sie sind durchaus nicht ehrenrührig: Was zur geschmackvollen Verschönerung der Welt beiträgt, ist gut. Ob daraus dann aber gleich Charakter von Galionscharakter erwächst, ist eine andere Sache. Das Hübsche allein reicht nicht ganz. Insofern darf für "Edition 3" durchaus Jurierung vorgeschlagen werden.