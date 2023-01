Ausstellung

vor 51 Min.

Maler Fritz Schwimbeck, ein Meister in der Kunst des Unheimlichen

Plus Das Museum im Friedberger Schloss widmet dem Sohn der Stadt eine Schau. Die Werke sind 100 Jahre alt, abgründig – und oft erschreckend zeitgemäß.

Von Ute Krogull Artikel anhören Shape

Beschaulichkeit und Albtraum liegen nur einen Schritt voneinander entfernt, das Abgründige lauert hinter den Fassaden: Das ist es, was das Unheimliche an der Kunst von Fritz Schwimbeck ausmacht. Sein Werk ist geprägt von Krieg, Krankheit, Leid, Not und der düsteren Stimmung seiner Zeit. Hundert Jahre sind die Federzeichnungen und Grafiken alt, wirken aber fast erschreckend aktuell, sei es im Stil, der jeder Grafic Novel Ehre machen würde, sei es im Thema: "Unheimlich. Die Kunst von Fritz Schwimbeck" heißt die Ausstellung, die von 28. Januar bis 23. April im Museum im Friedberger Schloss zu sehen ist. In dem Jahrhunderte alten Gebäude wuchs der Maler einst auf, es findet sich als Motiv in vielen seiner Werke wieder.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen