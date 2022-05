Titus Schade inszeniert seine Bilder als Bühne

Plus Der Leipziger Maler Titus Schade, Meisterklassenschüler von Neo Rauch, zeigt im Augsburger Kunstverein theatralische Szenerien. Sie sind stilisiert und verbreiten Bedrohliches.

Der Vorhang ist aufgegangen. Gleich wird die Ouvertüre einsetzen oder Schauspieler oder das Ballett die historisierte nächtliche Klein-stadt-Szene betreten.