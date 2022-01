Ausstellung im Glaspalast zeigt von Künstlern empfohlene Kunst

Plus Im Glaspalast wird auf die Preisträger des 20 Jahre alten „Zeitsicht Art Award“ zurückgeblickt. Das Besondere an dem Preis: Berühmte Künstler wie Arnulf Rainer und Neo Rauch haben die Ausgezeichneten ausgewählt.

Das Publikum hat seine Künstler-Favoriten, und Künstlerinnen und Künstler selbst haben ihre Kollegen-Favoriten. Die Gruppen mögen sich überschneiden, deckungsgleich sind sie nicht. Monet, Klimt und Dalí rangieren beim Publikum weit, weit oben; Künstlerinnen und Künstler indessen weisen bevorzugt auf das Geniale von Tizian, Rembrandt, Goya hin. Insofern bleibt immer spannend, welche der Kolleginnen und Kollegen von Künstlern als unbedingt beachtenswert genannt werden.